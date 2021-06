ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೀರಂ ಪಾತ್ರವೇನು?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 18: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಮಿಥ್ಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 'ನವಜಾತ ಕರುವಿನ ರಕ್ತ' ಬಳಕೆ!?

ಇದೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರುವ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸು ಕರುವಿನ ಸೀರಂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಕುದುರೆಯ ಸೀರಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The government on Wednesday issued a clarification stating that Covaxin, the Covid-19 vaccine developed by Hyderabad-based Bharat Biotech, did not contain the serum of a newborn calf.