ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗ; ಉಪಾಹಾರ, ಊಟದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 19: ರಾಜಧಾನಿ, ದುರಂತೋ, ಶತಾಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಂತಹ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ರಾಜಧಾನಿ, ದುರಂತೋ, ಶತಾಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಂತಹ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ, ಕಾಫಿಯ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇನ್ನೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತಡೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IRCTC) ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೆ ಟಿ ಬೆಲೆ 20 ರೂ. ಅಷ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ 50 ರೂ. ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟೀ, ಕಾಫಿಗೆ 70 ರೂ. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮಕ್ಕೆ (IRCTC) ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ₹50 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ಐಆರ್‍‌ಸಿಟಿಸಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ.

English summary

Railways has waived the service charge for tea and coffee in trains like Rajdhani, Trasho, Shatabdi and Vande Bharat without stating that GST is included in their price, without mentioning in the circular issued by the Railways,