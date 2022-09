ಜೈಲಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜೊತೆಗಾರ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುಕೇಶನೇ ಸಾಹುಕಾರ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದ್ದೋನೇ ಬಾಸ್. ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ನಂಬಿಗೆ ಆಂಟಿಗೆ 215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಂಚಕನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲ್ಸ್, ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಂಚಕ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಂಗಿನಾಟ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಮನ್ಮಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

215 ಕೋಟಿ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಾ..ರಾ.. ರಕ್ಕಮ್ಮನ ವಿಚಾರಣೆ

215 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸುಂದರಿಯರು ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ?, ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?, ಸುಕೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಡೆದ ಮಾಡೆಲ್ ಕಹಾನಿ ಹೇಗಿದೆ?, ಸುಂದರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿಯರ ನಡುವೆ ನಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಂದರಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Sukesh Chandrasekhar met 4 Actresses while he was lodged in Delhi jail and gave them money and expensive bags and watch. Know more.