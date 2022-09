ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Features

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 1.58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರೊಂದಿಗೆ 2,677 ಜನರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ರೇಬಿಸ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈವರೆಗೆ 9 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 13 ಸಾವುಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಶಂಕಿತ ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಇದುವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.

