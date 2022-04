ರಾಜಕುಮಾರ ಸಲಿಂಗಿಯಾದರೆ? ಭಾರತದ ಈ ಮರಿದೊರೆ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 25: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಸೂತ್ರ ನೀಡಿದ ನಾಡಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಈಗಲೂ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಅದೇ ಹೀಗಾದರೆ ಇನ್ನು, ಸಲಿಂಗಿ, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ (Third Gender) ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ (Bi-sexual) ಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ್ಯಾರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೊಬ್ಬ 'ಗೇ' (Gay) ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಗಂಡು ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡುವ, ಹೀಗಳೆಯುವ, ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆ 'ಗೇ' ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದವನೇ ಆಗಲೇ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ದೊರೆಯೇ ಆಗಲಿ ಆ ಕಳಂಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗೋಹಿಲ್ ಅವರ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ (ಎಲ್‌ಜಿಬಿಟಿಕ್ಯೂ) ಸಮುದಾಯದವರ ಬವಣೆಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಗೋಹಿಲ್? : ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಜಪೀಪಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿಗೆ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗೋಹಿಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹತ್ತಾರು ರಾಜಕುಮಾರರ ರೀತಿ ಗೋಹಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾನವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಲಿಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಅಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 41. ಈತನ ಕತೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

