ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಜನ ನಾಯಕರ ಮನೆ-ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೋಲಂಬೋ, ಮೇ 11: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಿಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಒಡೆತನದ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಿಗೊಂಬೋದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ; 8 ಸಾವು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ನಾಯಕರು ಯಾರು?, ಯಾವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Sri Lanka Crisis: The residences and property of the following Sierra Leone People's Party (SLPP ) politicians were attacked so far. here is the list.