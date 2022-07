ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಕಾಶ: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನತೆ

oi-Naveenkumar N

ಸೌತ್ ಡಕೋಟಾ, ಜುಲೈ 07: ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯ ಸೌತ್ ಡಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವೈಚಿತ್ಯ್ರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸೌತ್ ಡಕೋಟಾಗೆ ಡೆರೆಕೊ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತವು 386 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‍‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ ಡಕೋಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಗಂಟೆಗೆ 159 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದ ಸಿಯೋಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಬಲವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಆಕಾಶವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಅನೇಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಹಸಿರು ಆಕಾಶದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.

ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಗೋಪುರದ ಮೇಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಗಾಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕತ್ತಲಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸೌತ್ ಡಕೋಟಾ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೋಲಿಸುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಇದೆ.

The sky turned an incredible green in Sioux Falls, SD during a storm tonight.



Credit 🎥 📷 by unknown pic.twitter.com/VLSz4j2vfV — Domenico (@AvatarDomy2) July 6, 2022

ಮೋಡ ಹಸಿರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಗಳ (NWS) ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮೋಡಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಮೋಡದೊಳಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Oh my gosh! Look at how green the sky is ahead of severe storms near Sioux Falls, SD! #sdwx pic.twitter.com/fc7fpN6loL — Chris Michaels (@WSLS_Michaels) July 5, 2022

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಸಿರು ಆಕಾಶವು ಬಲವಾದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಬರಲಿರುವ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದಾದ್ಯಂತ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅಯೋವಾದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪರದಾಡಿದರು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಯುವೆದರ್ ಪ್ರಕಾರ," ಹಗಲಿನ ನಂತರ ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ದಿಗಂತವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉದ್ದವಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,".

ಮೋಡಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಪೂರ್ವ ಬಂದರು ನಗರವಾದ ಝೌಶಾನ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕಾಶವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.

English summary Skies over South Dakota, the midwestern US state, took an ominous, bright green appearance in a rare atmospheric phenomenon Tuesday before a massive storm, classified as a derecho, tore through the state.

Story first published: Thursday, July 7, 2022, 22:53 [IST]