ಪರಿಚಯ; ಮಾತು, ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಯಾರು?

ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಎಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಪಾತ್ರ ಚಾಲ್ ಭೂ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಜುಲೈ 31ರಂದು ರಾವತ್‌ರನ್ನು ಇಡಿ ಮೊದಲು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, 'ಜುಕೇಗಾ ನಹೀ' ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಪುಷ್ಪಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಬಂಧನ; ಏನಿದು 'ಪಾತ್ರ ಚಾಲ್' ಹಗರಣ?

ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳದ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರಾ, ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್‌ರನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಯಾ ಎಂದು ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಗಾಢ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಮತ್ತು ಎಂವಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ.

English summary

Shiv Sena MP Sanjay Raut is an interesting character who dared BJP even when Shiv Sena was in alliance with it. He never stopped confronting BJP at any time.