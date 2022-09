ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್- II ದೇಹ ಮುಂದಿನ 10 ದಿನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ: ಯಾಕೆ?

Features

ರಾಣಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಆಕೆಯ ಮರಣದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರ ಮರಣದ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ 96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಲಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನಸಾಗರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಆಕೆಯ ಮರಣದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಜನಾದನು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

The death of the Queen triggered Operation London Bridge protocols. Read on to find out what happens next. Read more.