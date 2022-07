ಬದುಕುಳಿಯದ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯ ಹೃದಯ ಕಸಿ: ಫಲಿತಾಂಶವೇನು?

Features

oi-Sunitha B

ಮಾನವನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ (NYU) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಹಂದಿ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಸಿ ನಡೆಯಿತು.

English summary

A pig heart transplant was performed on a man at New York University, which is said to have avoided the mistakes of the past.