ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; ವಾರಕ್ಕೆ 60 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ: ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಏ. 14: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ ಒಂದು. ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ರಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 60 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ (Inflation) ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 60 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Pakistan new PM has implemented 10 hour long working hours for government employees. It comes to 60 hour work per week. Germany is lowest with 25.6 hours work week. India is said to have average 48 hours work per week in another report.