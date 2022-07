ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ದೇಶಗಳು

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 17: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಎಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶ ಸಿಲುಕಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂದು ನೆರೆ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಮೀಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಏಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಲೆಬನಾನ್, ಸುರಿನೇಮ್, ಝಾಂಬಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಃಪತನ ಕಂಡಿವೆ. ಬೆಲಾರಸ್ ದೇಶ ಕೂಡ ದಿವಾಳಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಈ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಟುನಿಶಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ.

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ದೇಶಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಲ್ಕೈದು ದೇಶಗಳು, ಯೂರೋಪ್‌ನ ೨-೩ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಬ್ಬಂಧನದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

