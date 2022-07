ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೇನು ಪ್ಲಾನ್ ? ನೀವೇ ನೋಡಿ..

Features

oi-Minuddin Nadaf

ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೂತನ ಆಯಮಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಲಿವೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿರುವ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿರುವ ಬಿಡಿಎ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನೂತನ ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಿಡಿಎ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಿಎಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎರಡು ಗುರಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಟ್ಟು 1206.97 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

Basavaraj Bommai has completed one year as the Chief Minister of the state. Hi government has showcased many public programs achieved by the departments and the new projects implemented over the years