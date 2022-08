Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಏಮ್ಸ್‌ (AIIMS) ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದ್ರೋಗದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 64 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಐಐಎಂಎಸ್) ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

English summary

High BP can be diagnosed very easily in man and medicines for high BP are also cheap. Despite this, it has now become a health crisis. One in four Indian adults suffer from this problem,