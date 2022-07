National Mango Day 2022: ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಸವಿಯದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ..! ಅಗಣಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಜುಲೈ 22) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾವು ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಮಾವಿನ ಋತುವೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಯಿರುಚಿಗೆ ರಸಗವಳವಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

National Cousins Day: ಕಸಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಹೌದು, ಸೋದರನೂ ಹೌದು

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾವಿನ ರುಚಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಟಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಪರಮಾನಂದ.

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ್ಯಾವುವು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ದತ್ತು ದಿನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ

English summary

Mango, the king of fruits, is celebrated as National Day on July 22nd. It is considered as super food containing many essential vitamins and minerals.