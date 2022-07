National Cousins Day: ಕಸಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಹೌದು, ಸೋದರನೂ ಹೌದು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಜುಲೈ 24, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸಿನ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರ ಮಾವ, ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕಸಿನ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಹೌದು, ಸೋದರರೂ ಹೌದು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಆಟ, ಪಾಠ, ತುಂಟಾಟ, ಸಂಕಟ, ಜೊತೆಯಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಸಿನ್ ಹೆಸರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ದಿನ 2022: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲೈ 24ರ ದಿನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ.

English summary

Cousins are the important part in our life. They are friends as well as brothers. They grew up together and live lifelong. July 24th is the Cousins Day.