ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಆತಂಕ; ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ರೋಗ ಪತ್ತೆ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಅಮೇರಿಕ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಭೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವು ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಪಾಯವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತನಿಖಾ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.

ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನವಜಾತ ಶಿಶು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಯುಎಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ)ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶೀಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Monkeypox in kids, us detected first case of monkeypox in children, Monkeypox scare in India, Monkeypox infection is more likely to spread among children, According to reports, a man who had returned from the United Arab Emirates was tested for monkeypox in Kerala. The person tested was found to be positive for monkeypox symptoms. People who have seen the fear of corona epidemic have become afraid,