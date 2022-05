Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗಾಗಿರುವ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೀಗ ಬೇರೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ವಾಯುವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸುವವರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ಒ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಹೋಯ್ತು, ಮಂಕಿಫಾಕ್ಸ್ ಬಂತು; ಎರಡು ರೋಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದು ನಂಟು!?

English summary

Number of monkeypox cases has reached 300 outside of countries where the virus usually circulates. The World Health Organisation has warned of more cases in coming days.