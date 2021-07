ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು!

Features

oi-Nayana Bj

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕೋವಿಡ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 10ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ದೀರ್ಘ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಆಗ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಣ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹೊರ ಪದರ ದೀರ್ಘ ಕೋವಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದರಿಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a new study, researchers have identified a link between changes to a person’s cornea and the likelihood of having long COVID.