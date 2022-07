ಕೊಡಗು: ಜಲಪ್ರಳಯದ ಆ ದಿನ ನೆನೆದರೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ!

Features

oi-Lavakumar B M

ಈಗ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆ ದುರಂತಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ನಡಗುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ಬಾ ಅಂಥ ದುರಂತ ಮತ್ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಆ ಮಳೆ ಬರೀ ಮಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದುಕನ್ನೇ ಕಸಿದ ಜಲಪ್ರಳಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾರೆ ಕಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶವೇ ತೂತಾಯಿತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೆಡೆ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾವೇರಿ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಿದ್ದನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಜರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು.

ಕೊಡಗಿನ ಜನರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ!

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕುಸಿದ ಗುಡ್ಡ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮನೆಗಳು, ಭೂಮಂಡಲನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಜಲರಾಶಿ, ಕುಸಿದ, ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನೆಲಕ್ಕುರಳಿದ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಕ್ರಂದನ, ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಜನ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರು.

The heavy rains in 2018 caused heavy damage to the farming community as many farmers lost houses and other properties.But After 4 years still, the People of Kodagu feared to remembering the flood,