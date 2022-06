ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ; ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ- ಪರಿಚಯ

Features

ಬೊಗೋಟಾ, ಜೂನ್ 21: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಈಗ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜನತಂತ್ರದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ ಎನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳ ಪರಮ ಶತ್ರು ಎನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಬಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಭಾರತದ ನಕ್ಸಲ್ ಹೋರಾಟದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಜಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ (Gustavo Petro) ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 62 ವರ್ಷದ ಪೆಟ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೊಡೋಲ್ಫೊ ಹರ್ನಾಂಡೆಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕುಳ ರೊಡೋಲ್ಫೋ ಹರ್ನಾಂಡೆಜ್ ಶೇ. 47.3 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ ಶೇ. 50.5ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವು ಕೊಲಂಬಿಯಾವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವು ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಫೈಟರ್ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋ, ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು, ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

