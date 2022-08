ಮದ್ಯಪಾನ: ಕುಡುಕರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೇನು? ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

ದಿನನಿತ್ಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ?

ಅಧಿಕ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್‌ ರೂಪದ (ಕೆಟ್ಟ) ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಚ್‌ಡಿಎಲ್‌ (ಉತ್ತಮ) ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಪಧಮನಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

