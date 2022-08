ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಭಿಯಾನ ಅರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಕಲಿಯಾಗಿರುವ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಜೋಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ ಬಲವಂತವಲ್ಲ, ಜನರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Election Commission is set to launch campaign to link voters ID card with their Aadhaar numbers. The process will be voluntory. Here are other easy ways to link them.