ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು ಸೋವಾ; ಹೊಸ ಟ್ರೋಜನ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್

ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಥ ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹರಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಥ ವೈರಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋವಾ (Sova Virus) ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರೋಜನ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಸ್ಪೇನ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸೋವಾ ವೈರಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಯಮಾರಿಸಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು. ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್‌ಇನ್ಸ್‌ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ.

India's Cert-in has issued advisory against Sova virus, which has started to spread in Indians' android devices since July. This malware can target bank accounts when get installed on the device