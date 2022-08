ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾರಣವೇನು?

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 29: ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ,

2021-2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 816 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 633, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 596, ಮೈಸೂರು 510 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (507) ಇದೆ.

2021-2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 34,394 ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 9,868 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 40,483 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 94 ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು 27 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಲಾರಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 27 ಅಪಘಾತ ,30 ಸಾವು

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬೆಳಗಾವಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಯಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.

ಗುರುವಾರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏಳು ಜನರು ಮೃತರಾಗಿ 14 ಇತರರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿತ್ತವೆ ಎಂದು ಟಿಐಒ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್‌ಎಚ್‌ 4 (ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ)ಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ತೀರಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ದ್ವಿಪಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳವೂ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಘಟನೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬೆಂಗಳೂರು- ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವಿನ ಅಪಘಾತಗಳ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಮಾದರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

Despite strict control measures, the number of road accidents is increasing day by day. So let's know which district of Karnataka has the highest number of road accidents.