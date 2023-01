Karnataka Assembly Election 2023: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

Features

oi-Balaraj Tantry

ಮಲೆನಾಡು , ಬಯಲುಸೀಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು . ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಿವಗಂತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೂ 6ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡನೆಯ ನಂತರ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2008ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕಡೂರು, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೀರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 9 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

9 ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ 5 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು , ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ನಕ್ಸಲ್ , ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಟ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಲವು ನಾಯಕರ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಡೆದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು _ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರ್ಪೆಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ತರೀಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ.ಎಲ್. ಶಂಕರ್ , ತಾರಾದೇವಿ, ಡಿ.ಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮೋಟಮ್ಮ, ಗೋವಿಂದಗೌಡ , ಸಗೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ , ಕಡಿದಾಳು ಮಂಜಪ್ಪ, ರಾಮಯ್ಯ, ವೀರಪ್ಪಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಲಾಬಲ ಹಾಗೂ ಯಾವು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ.

English summary

Karnataka Assembly Elections 2023 : Here are the list of probables will get Chikkamagaluru District constituencies ticket from BJP, Congress, JDS and Other Parties. Take a look.