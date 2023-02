Karnataka Assembly Election 2023: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷವೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ

ರೇಷ್ಮೆ , ದ್ರಾಕ್ಷಿ , ಹೂವು, ತರಕಾರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ, ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಇಂಜನಿಯರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ರಂಗಸ್ಥಳ, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರ, ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ..

ಗಡಿದಂ ದೇವಾಲಯ, ಸುರಸದ್ಮಗಿರಿ ಕೋಟಿ, ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಂ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಧುರಾಶ್ವತ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇರಿ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಗೆ ಖ್ಯಾತರಾದಂತೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನದಿನಾಲೆಗಳ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲವೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3, ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂಬಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಡೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿವೆ.

