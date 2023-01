Karnataka Assembly Elections 2023: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

Features

oi-Ravindra Gangal

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಳಕಲ್‌ ಸೀರೆ, ಅಮೀನಗಢದ ಕರದಂಟು, ಮುಧೋಳ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬೆಲ್ಲಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಣಿವೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು(ಎರಿ) ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು(ಮಸಾರಿ) ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಡಾದ ಬಾದಾಮಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಗುಹಾಂತರ ಬಸದಿಗಳು, ನಯನ ಮನೋಹರ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ . ಕೂಡಲ ಸಂಗಮವು ಮೂರು ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಚಿವರಾದ ಮುರುಗೇಶ್‌ ನಿರಾಣಿ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಾಟೀಲ್‌ ಹಾಗೂ ಎಚ್‌.ವೈ.ಮೇಟಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಖಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಸಹ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

