ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ಪ್ರಕರಣ ಸರ್ಕಾರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 01: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗುರು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಶರಣರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಐದು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟುವಾದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೂ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಶರಣರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ, ದಲಿತ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೌನದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಂಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮುರುಘಾ ಮಠವು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1703 ರಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಠವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯ ಪಾಳೇಗಾರರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಠವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ. ಈಗ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮುಂದಾದವರು. ಶರಣರು ತಳ ವರ್ಗದ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಠಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಜಾತಿಗಳು ಐಕ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮುರುಘ ಶರಣರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೆ.

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಅಹಿಂದ' ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.

