7 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 25:ಸೋಹ್ರಾಬುದ್ದೀನ್ ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್.ದಿನೇಶ್ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್‌ಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರ ಅಳಿಯನಾಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದಿಂದ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ 7 ವರ್ಷದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಇದೀಗ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಎನ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು 2014ರ ಮೇ 7 ರಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಸು ಸಿಬಿಐನದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು.

ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಲಂಚಕೋರರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮುಂದೆ ಓದಿ..

English summary

IPS Officer Dinesh MN Told 'Oneindia' that this is the first time in the country that in just six months, any state agency of the government has sent bribery to one IAS, one IPS, seven RAS and three RPS to jail. Collector-SP and many RAS officers are still behind bars.