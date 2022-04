ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನ 2022: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Sunitha B

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ITI ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. 1982 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐಟಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂದುವರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಐಟಿಐ ನೃತ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಲೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜೀನ್-ಜಾರ್ಜಸ್ ನೊವೆರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಅನ್ನು ನೃತ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನದ ಗುರಿಯು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ವಿಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಗುರಿಯು ನೃತ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. "ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಘು ನೃತ್ಯವಿರಲಿ" - ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್

2. "ನಾವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋಣ" ಸುಸಾನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಶುಟ್ಜ್ ಅವರಿಂದ

3. "ಮೊದಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ " ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬೆಕೆಟ್

4. ಮಾರ್ಥಾ ಗ್ರಹಾಂ- "ನೃತ್ಯವು ಆತ್ಮದ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ"

5. "ನೃತ್ಯವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ"

6. "ಸಂಗೀತವು ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ, ಕಲಹವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

7. "ನೃತ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ" - ಟ್ವೈಲಾ ಥಾರ್ಪ್

8. "ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ"

9. "ಗಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ. ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವಾಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ" - ರೂಮಿ ಅವರಿಂದ

10. "ನೃತ್ಯವು ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ" - ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೌಡೆಲೇರ್

English summary

