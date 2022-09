ಕೊರೋನಾ ಬಳಿಕ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹೃದಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ

Features

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 05: ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಕೋವಿಡ್‌ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್‌ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಕಿಸಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ನ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ ನಿತೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ತೀವ್ರವಾದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತೀವ್ರವಾದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕುಗಳ ನಂತರವೂ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ನೋವು, ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ನೋವುಗಳಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Health experts are of the opinion that after the second wave of Corona is over, health problems are getting worse among the people and neurological problems like heart and brain stroke have increased.