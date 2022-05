ಪಾಂಗೋಂಗ್ ತ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಲಡಾಖ್‌ನ ಪಾಂಗೋಂಗ್ ತ್ಸೋ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆಗಳು. ಈ ಸರೋವರದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಚೀನಾಗೆ ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರಕಾರವನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ, ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

India China border- ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ನಿರ್ಮಿತ ಸೇತುವೆಗಳು: ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಭಾರತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ S-400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿಯೋಜನೆ

English summary

The construction of a double-span bridge connecting north and south banks of Pangong Tso by Chinese Army in Khurnak Fort area, occupied by PLA in 1959, is part of the frantic military infrastructure upgradation carried out by Beijing across the 3488 km Line of Actual Control (LAC) with India.