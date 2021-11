ಈ ಶತಮಾನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Mahesh Malnad

2021ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈ ಶತಮಾನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

2021ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ (28 ಕಾರ್ತಿಕ, 1943 ಶಕ ವರ್ಷ). ಭಾರತದಿಂದ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದ ದರ್ಶನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ತೀರಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.

ನ.19ರಂದು ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ

ಐ.ಎಂ.ಡಿ, ನಾಸಾ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣವು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V