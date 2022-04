BMTC Bus Pass; ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 08; ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತು ಪಾಸು ಪಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ 'ಟುಮೋಕ್' ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟುಮೋಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಬಸ್‌ಗಳ ದಿನದ, ಮಾಸಿಕ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್. ಟಿಟಿಎಂಸಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತು ಕಾಗದ ರೂಪ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನದ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದದಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟುಮೋಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಶ್‌ ಲೆಸ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಸ್ ಪಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ 6,500 ಬಸ್‌ಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Now people can get Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) daily, weekly and monthly pass via mobile application. BMTC announced a partnership with Tummoc. How to get pass here are the steps.