ಹಿರೋಶಿಮಾ ದಿನ- ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ರಣರೌದ್ರವಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ

oi-Vijayasarathi SN

ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ದಿನ ಹಾಗು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಅಣು ಬಾಂಬ್. ಜಪಾನ್‌ನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಕಳಂಕಿತ ಅಧ್ಯಾಯ ಎನಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1945ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್‌ನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಅಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇವೆರಡು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಆಗಿನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಅಸ್ತ್ರ. ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಳಿಯೂ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾದ ಅಣು ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತ ಕಂಡು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವೇ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗರಬಡಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ಮೀನ ಮೇಷ ಎಣಿಸಿದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಾರ್ಗ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂಥ ದೇಶದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೇವರು ತಾನೇ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನಿತ್ತು?

English summary

America dropped atom bomb on Hiroshima on 1945 August 4th during second world war. This was the first instance and only the second instance of atom bomb explosion.