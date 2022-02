ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಿಜಾಬ್‌ ಪ್ರಕರಣ: 2009ರ ಘಟನೆಯ ವಿವರ

Features

ಮಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 08: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಧರ್ಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದವೇನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 2009ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿಚಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬುವುದು ಖೇದಕರ ವಿಚಾರ.

ಕರಾವಳಿಯೂ ಕೋಮು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಎಂಬುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಜಾಬ್‌ vs ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ: ಮತೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಯೋಗ ಶಿಶುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದವು ಮೊದಲು ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಉಡುಪಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಿಜಾಬ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭವಾದದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮುಂದೆ ಓದಿ....

ಹಿಜಾಬ್‌ ವಿವಾದ: ಆರಂಭದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌

