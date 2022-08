ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ ಬಾರಿ ಗಣಪ ದುಬಾರಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 22: ಇನ್ನೇನು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೂರಿಸಲಾಗುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಗಣೇಶ ತರುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ಅದೇನು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೇವದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವರು

ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದಲೂ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಪೇಟೆಯ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈಗಿನ ತೇವದ ವಾತಾವರಣವು ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಣಗದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Amidst the joy that the state government has withdrawn restrictions on Ganesh Chaturthi celebrations, the festival has become difficult for the public as the clay idol is likely to cost 50% more than usual.