ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಿ20: ಭಾರತದ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಲವಿಲ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 29: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಿ20 ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಜಿ20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೆರ್ಪಾ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ಚೀನಾ, ಟರ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಜಿ೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತೇ ಸರಿ.

ಮಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಚೀನಾ ಬೆಂಬಲ- ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?

English summary

Pakistan has been more desperate situation after India has decided to organize G20 summit in Jammu and Kashmir. It is likely to approach China, Turkey and Other nations to boycott this summit.