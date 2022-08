ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ!

Features

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31: ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವೇ ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, 2022ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1902ರ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದ 63 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 122 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಇದು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಜ್ಞರು ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

English summary

According to the India Meteorological Department (IMD), 2022 has seen the second-highest extreme events since 1902. This March, India saw the highest temperature in 122 years, impacting wheat production, and now experts fear that rice production in UP, Bihar, and Jharkhand could take a toll due to deficient rain.