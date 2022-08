ನೋಯ್ಡಾದ ದೈತ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ?

Features

ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ನೋಯ್ಡಾದ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಈ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ, ದಶಕದ ಹಿಂದಿನದು.

ನೋಯ್ಡಾ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ಎಂದೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೋಯ್ಡಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರ ಬದಲು ಈ ದೈತ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ರಾಕ್ಷಸೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದಂತೆ ಇದೀಗ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅದೂ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈಗೆ ಡೆಮಾಲಿಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ತಪ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಕಟ್ಟಡ ಧ್ವಂಸವಾದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು.

English summary

The twin towers at Noida sector 93 are being demolished because of serious violations of building codes. Allahabad HC had ordered demolition on 2014, Now SC has upheld it.