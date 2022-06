ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 9: ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಊರು, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಸ್ಕಾಮ್‌ನ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ 2022' ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

