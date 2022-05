'ಮಿಠೀ ಈದ್' ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳು

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 01: ಮಂಗಳವಾರ ದಿನದಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ 2ರಂದೇ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಂಧವರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ರಂಜಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪವಿತ್ರ ಪಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು "ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್' ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು "ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ನೇಹಿತರುನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ರಂಜಾನ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈದ್ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‍‌ನ್ನು 'ಮೀಠಿ ಈದ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳವಾರವು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿಷೇಶ ಔತನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಲು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರಂಜಾನ್‌ ಸಂಭ್ರಮದ "ಮೀಠಿ ಈದ್'ನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಶಿರ್ ಖುರ್ಮಾ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ (ಪಾಯಸ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಯೂಸ್, ಹಲೀಮ್ ಕಿಚಡಿ, ವಿವಿಧ ತರಹದ ಕಬಾಬ್, ಕೀಮಾ, ಚಿಕನ್ ಶವರ್ಮಾ, ಮಟನ್‌ ಬಿರಿಯಾನಿ, ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ರೂಅಫ್ಸಾ (ಶರಬತ್‌) ಮುಂತಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನು ಸವಿದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

On this same Tuesday, a festive Ramadan festival is being celebrated. Ramadan, the festival of holy Muslims, is quite special, Ramadan is celebrated on the occasion of the holy month of Ramadan