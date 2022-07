ಅಲರ್ಜಿಯಾ, ಕೋವಿಡ್ ರೋಗವಾ? ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರೋಗ ತಂದ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ವರ್ತನೆಯ ಮರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೋವಿಡ್‌ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಹೊಸ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವೇ ತಲೆದೋರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನರಕವಾಗಿಸಿತು.

ಹೊಸ ತಳಿ, ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌ನ ಜಾಡನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಓಮೈಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಕೋವಿಡ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಂದಿತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಷ್ಟು ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಮುಂಬರುವ ಅಲೆಗಳು ಡೆಲ್ಟಾದಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರಾದರೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಹರಡಲು ದೇಹವೇ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ರೂಪಾಂತರಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾತ್ರಿ?

ಇದೀಗ ಓಮೈಕ್ರಾನ್‌ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆತಂಕ ಎಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಈವರೆಗೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ ಅಂಥವು ಈಗ ತಲೆದೋರಿವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಓಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

Infection caused by Omicron variant Covid virus may show symptoms similar to that of infection caused by allergies. This may confuse you to differentiate between Coronavirus and allergy.