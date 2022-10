ಭಾರತದ ಈ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

Features

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5: ವಿಜಯ ದಶಮಿಯಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್ಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಶಕ್ತಿ (ಶಕ್ತಿ) ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೈತನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಗ್ಪತ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ''ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಾಮ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾವಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ, ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

On Vijaya Dashami, people across the country celebrate the victory of good over evil by burning effigies of Ravana. It is not celebrated only in these three villages.