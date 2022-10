ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಏನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಫ್‌ಒ ನೆಡ್ ಸೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಿಇಒ ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಕಾಲ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ ಅಗರವಾಲ್ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.

Elon Musk: ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹಕ್ಕಿ ಮುಕ್ತ; ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾ?

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಪರಾಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರದ್ದು, ಅವರ ವಿವಾದವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ ಸಾಯುತ್ತಿದೆಯೇ?' ಹೀಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Know what is the controversy between Elon Musk and Parag Agarwal. Why Musk's first target was to sack top executives led by Parag. Read more.