ಅತಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯೇ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಕಾಫಿಯು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಆದರೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು?. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Disadvantages of Coffee: Coffee consumption is very beneficial for health. But drinking too much coffee can be harmful to health, with excessive coffee consumption increasing the risk of osteoporosis