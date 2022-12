Features

Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 22: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 25ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್‌ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಈ ದಿನದಂದು ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ದಿನದಂತೆ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಈ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಚರ್ಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಚರ್ಚಗಳು ಐತಿಹಾಸಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಕಲಾಬಿತ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಬಹುದು.

English summary

India's Silicon Valley, which embraces multiple cultures, has many historic churches. Millions of Bangaloreans visit these churches. If you also want to visit churches on December 25, you can visit the following five churches,