ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ ಔಷಧಿ: ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 21: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಔಷಧಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಾವಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಇದು: ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ

"ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಜುಲೈ 26ರಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಯಾವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು? ಔಷಧಿ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

The Centre may soon come up with price cut on a range of critical medicines. Health Minister Mansukh Mandaviya is expected to meet top manufacturers and pharma lobbies to zero in on the list of drugs set to undergo trade margin rationalisation.