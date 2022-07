ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ? ನಡೀತಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಲಂಡನ್, ಜುಲೈ 7: ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗುರುವಾರವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಸಚಿವರು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವುದು ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ.

ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು, ಹಾಗು ನೂತನ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಹುತೇಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

"ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

58 ವರ್ಷದ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮತಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಅವರು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.

English summary

Boris Johnson is likely to announce his resignation as leader of Conservative party on Thursday. Betters are weighing on Rishi Sunak and Penny Mardaunt to become next Britain PM.